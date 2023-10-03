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Начато строительство нового моста через Гудиалчай (ФОТО)

Транспорт Материалы 3 октября 2023 17:24 (UTC +04:00)
Начато строительство нового моста через Гудиалчай (ФОТО)

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Гюнай Гулиева
Гюнай Гулиева
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БАКУ /Trend/ - Проведена очистка прилегающей территории и начато строительство нового моста на месте разрушенного сильным паводком автомобильного моста в поселке Гудиалчай, на 27-м километре автодороги Гяндоб-Хачмаз-Ялама- государственная граница с Российской Федерацией, сообщает во вторник Trend.

Отметим, что сразу после обрушения моста на территорию были привлечены сотрудники Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана и были приняты дополнительные меры безопасности.

Руководство ведомства и сотрудники профильных учреждений изучили ситуацию на месте, было принято решение построить здесь новый автомобильный мост. В связи с этим на территорию была доставлена ​​спецтехника и начаты работы.

Согласно данным Государственного агентства автомобильных дорог, в настоящее время завершены свайные работы наружных опор моста, ведется подготовка к свайным работам средних опор и установка опалубок для строительства наружных опор.

Напомним, что в качестве временной альтернативной дороги водители могут использовать дорогу, проходящую через село Гымылгышлак Хачмазского района. В связи с движением по указанной дороге приняты дополнительные меры безопасности. На въезде на альтернативную дорогу со стороны Хачмаза и Худата установлены информационные знаки.

Начато строительство нового моста через Гудиалчай (ФОТО)
Начато строительство нового моста через Гудиалчай (ФОТО)
Начато строительство нового моста через Гудиалчай (ФОТО)
Начато строительство нового моста через Гудиалчай (ФОТО)
Начато строительство нового моста через Гудиалчай (ФОТО)
Начато строительство нового моста через Гудиалчай (ФОТО)
Начато строительство нового моста через Гудиалчай (ФОТО)
Начато строительство нового моста через Гудиалчай (ФОТО)
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