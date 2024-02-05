Инвестиции АЖД в свои проекты в 2024 году вырастут

БАКУ/Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в 2024 году планирует выделить 50 миллионов манатов на реализацию 20 проектов, передает в понедельник Trend со ссылкой на АЖД.

В числе проектов - ремонт железнодорожной станции Алят, расширение станции Ялама, завершение реконструкции Баладжарского сортировочного парка, ремонт железнодорожных путей общей протяженностью 50 километров.

Отметим, что в 2023 году АЖД инвестировала в свои проекты 35 миллионов манатов и они пошли, в частности, на замену рельс на 16 километров путей, капремонт 22 километров путей, соединение порта Зиря с сетью железных дорог, строительные работы железнодорожного терминала в Астаре.

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