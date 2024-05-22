США вкладывают значительные средства в развитие транспорта - замминистра

ЛЕЙПЦИГ /Trend/ - США инвестируют в развитие инфраструктуры 1,2 триллиона долларов, значительная часть которых направлена на развитие устойчивого транспорта.

Как сообщает Trend, об этом в среду сказала заместитель министра транспорта США Полли Троттенберг в ходе ежегодного саммита Международного транспортного форума (МТФ) на тему «Экологизация транспорта: Сохранение фокуса в условиях кризиса» в Лейпциге (Германия).

«США вкладывают 1,2 триллиона долларов в развитие инфраструктуры, при этом существенная доля этих средств направлена на развитие устойчивого транспорта. Мы делаем акцент на беспрецедентных инвестициях в транзит и железнодорожное сообщение, сферы, в которые Соединенные Штаты традиционно не вкладывали значительных средств, почти на уровне Европы и Азии. Мы создаем национальную сеть зарядных станций для электромобилей. Также мы решаем вопросы землепользования и обезуглероживания наших транспортных процессов», - отметила она.

По словам П. Троттенберг, это очень комплексный подход. США тесно сотрудничают с властями штатов и местными органами власти, а также внедряют множество инноваций в частном секторе. Для Штатов это действительно кардинальное изменение транспортной политики.

«Вот уже три года, как мы принимаем двухпартийный законопроект об инфраструктуре, и уже начинаем видеть некоторые результаты. Мы с нетерпением ждем возможности доказать нашей стране и нашей политической системе, что эти средства действительно изменят транспортный опыт американцев», - заключила она.

Отметим, что ежегодный саммит Международного транспортного форума - это крупнейшая в мире встреча министров транспорта и главное мероприятие в области глобальной транспортной политики. В этом году саммит проходит с 22 по 24 мая в Лейпциге под председательством Литвы, с Чили и Азербайджаном в качестве первого и второго вице-президентов соответственно.

На саммите 2024 года планируется рассмотреть роль транспортного сектора в обеспечении экологической устойчивости и оценить последствия климатических, в области здравоохранения и геополитических кризисов в этом контексте. Учитывая, что на транспорт приходится 30 процентов глобальных выбросов CO2, а изменение климата вызывает экстремальные погодные явления, необходимость сокращения выбросов углекислого газа становится первостепенной задачей.