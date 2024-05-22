Делегация ADY договорилась в Китае о дополнительной загрузке Среднего коридора

БАКУ /Trend/ — Делегация ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (ADY) в ходе визита 20-22 мая в Китай провела переговоры с руководством государственной корпорации «Китайские железные дороги» по росту грузоперевозок по Среднему коридору и в целом по маршруту Восток-Запад, передает Trend со ссылкой на информацию ADY.

«Глава ЗАО Ровшан Рустамов на встрече с китайским коллегой Лю Дженфаном обсудил расширяющиеся возможности грузоперевозок по Среднему коридору и увеличение объёмов поставок грузов по маршруту Восток-Запад», — отмечено в пресс-релизе ADY.

Ровшан Рустамов подробно проинформировал китайского коллегу о проектах, реализуемых в сфере железнодорожного транспорта в Азербайджане, включая оптимизацию и цифровизацию грузовых операций, улучшение железнодорожной инфраструктуры, увеличение пропускной способности железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс, расширение потенциала для транзитных грузовых перевозок.

«Обширные дискуссии об укреплении азербайджано-китайского сотрудничества были проведены в ходе встреч с представителями «Китайской международной железнодорожной компании», «Порта свободной торговли Сиань» и «Портовой зоны Ляньюньган»», — сообщили в ADY.

Отметим, что с начала 2024 года возобновлено движение контейнерных поездов, отправляемых по Среднему коридору из порта Сиань, в мае количество поездов достигло 60.

«До конца этого года по Среднему коридору планируется отправить около 250 контейнерных поездов, причем контейнерные поезда будут идти не только из Сианя, но и из Ляньюньганя (с июня 2024 года)», — отмечено в сообщении.

В ADY отметили, что визит позволил обсудить меры по устранению существующих трудностей на Среднем коридоре, договориться о совместных шагах. Также делегация ADY посетила пекинское депо высокоскоростных поездов и центр оперативного управления государственной корпорации «Китайские железные дороги».