Ирландия приветствует успехи Азербайджана в транспортной сфере - госминистр

ЛЕЙПЦИГ/Trend/ - Республика Ирландия приветствует прогресс, достигнутый Азербайджаном в транспортной сфере в последние годы.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend в кулуарах Международного транспортного форума (ITF) в Лейпциге заявил государственный министр Ирландии по вопросам транспорта Джек Чемберс.

«Мы приветствуем тот прогресс в сфере транспорта, которого удалось достичь в Азербайджане и ряде других стран в последние несколько лет», - отметил Чемберс.

По его словам, сегодня миру необходимо больше коллективного лидерства, договоренностей на межправительственном уровне.

«В ходе конференций СОР удалось многого достичь в этом направлении, все еще есть необходимость работать над имеющимися вызовами, особенно в таких областях, как климатическое финансирование и ускорение капиталовложений для сокращения выбросов в транспортных системах», - подчеркнул госминистр.

Говоря о предстоящей в Баку конференции СОР29, Чемберс отметил, что ощутимые последствия изменения климата очевидны, что подчеркивает, насколько нужны значимые решения в рамках СОР.

«Нам нужны дальнейшие конкретные действия, вытекающие из некоего общего для всех документа, который необходимо принять. Нам необходимо собрать всех за столом переговоров и сформулировать текст, который приведет к практическим результатам, включая участие стран-производителей ископаемого топлива, поскольку им предстоит сыграть решающую роль», - добавил госминистр, подчеркнув, что странам нужно сосредоточиться на консенсусе и эффективных действиях, а не на навешивании ярлыков на производителей традиционного топлива.

Отметим, что 22-24 мая 2024 года в Лейпциге (Германия) под председательством Литвы проходит саммит ITF по транспорту, способствующему устойчивой экономике. Участники обсуждают и обмениваются идеями о том, как транспорт может способствовать экономическому росту, одновременно способствуя экологической и социальной устойчивости.

Международный транспортный форум (ITF) является межправительственной организацией, в которой участвуют более 60 стран, включая Азербайджан.

ITF учрежден в 2006 году при ОЭСР как правопреемник Европейской конференции министров транспорта (ЕКМТ), действующей с 1953 года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!