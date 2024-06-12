CANSO приветствует "зеленые" шаги Азербайджана

БАКУ/Trend/- Азербайджан предпринял важные шаги в экологической сфере благодаря активной реализации экологических проектов и развитию возобновляемых источников энергии.

Как сообщает в среду Trend, об этом на проходящем в Баку Всемирном авиационном саммите по аэронавигации заявил генеральный директор Международной организации служб гражданской авиации (CANSO) Саймон Хокард.

"Приверженность Азербайджана устойчивому развитию отражает коллективную решимость справиться с глобальным климатическим кризисом. Азербайджан демонстрирует потенциал действий в борьбе с изменением климата в глобальном масштабе. Наша роль заключается в защите нашей планеты. Все сектора экономики, где есть выбросы парниковых газов, должны попытаться сократить свои выбросы и выйти на net zero", — добавил он.

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