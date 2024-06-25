Растет востребованность в транскаспийском участке МТК "Север-Юг"

БАКУ/Trend/ — Растет востребованность в транскаспийском участке международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг", и все больше грузов идет через портовые терминалы на Каспии, передает во вторник Trend со ссылкой на министра промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Илью Волынского.

По его мнению, общий грузооборот морских портов РФ на Каспии — Оля и Астрахань — по итогам 2024 года может составить порядка 6 млн тонн (по итогам 2023 года был 4,3 млн тонн с ростом на 51% к показателю 2022 года).

Волынский сообщил, что грузооборот российских портов на Каспии в январе-мае 2024 года вырос более чем на 30%, и эта динамика достигнута прежде всего за счет морских портов, расположенных на территории Астраханской области.

Так, грузооборот морских портов Астрахань и Оля в январе-мае 2024 года вырос на 61% — до общего объема 2,38 млн тонн.

При этом грузооборот порта Оля в январе-мае составил 634,6 тысячи тонн (в январе-мае 2023 года — 142,9 тыс. тонн, грузооборот порта Астрахань — 1,75 млн тонн (в январе-мае 2023 года был 1,34 млн тонн).

Морской порт Оля является универсальным для перевалки генеральных, контейнерных и паромных грузов и занимает ключевое положение на пересечении перспективного транспортного потока, соединяющего Россию с Ираном, странами Ближнего Востока и Индией, и транспортного коридора, обеспечивающего выход на Казахстан, Китай, страны Средней Азии.

Морской порт Астрахань расположен в устьевой части реки Волга, включает в себя 15 терминалов, осуществляющих перевалку грузов. Его мощность перевалки около 11 млн тонн.

Общая пропускная способность этих каспийских портов РФ — порядка 16 млн тонн грузов в год.

Отметим, что МТК "Север-Юг" развивается с 2000 года, его участниками являются 14 государств.

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