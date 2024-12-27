AZAL: На самолет оказывалось внешнее воздействие

БАКУ /Trend/ - Предварительные результаты расследования показывают, что катастрофа Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний» могла произойти из-за физического и технического внешнего воздействия.

Об этом говорится в сообщении AZAL о приостановлении рейсов в ряд городов России. В авиакомпании отметили, что в этой связи было принято решение прекратить полеты в 10 городов России до окончательных итогов расследования.

Напомним, что принимая во внимание результаты предварительного расследования крушения самолета Embraer 190 рейса Баку-Грозный (J2-8243) авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" вследствие физического и технического вмешательства, а также с учетом возможных рисков для безопасности полетов, с 28 декабря 2024 года на основании решения Государственного агентства гражданской авиации Азербайджана приостанавливаются рейсы из Баку в следующие аэропорты России: Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфа и Самара, Нижний Новгород, Владикавказ и Саратов.

Отметим, что 25 декабря AZAL принял решение приостановить рейсы из Баку в Грозный и Махачкалу.

Из-за соображений безопасности также принято решение приостановить рейсы других авиакомпаний в указанные направления, включая Грозный и Махачкалу.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.

Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.

26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 пострадавших и тела четырех погибших.