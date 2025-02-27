Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Транспорт

Международный аэропорт Гейдар Алиев: новые направления и расширение маршрутной сети

Транспорт Материалы 27 февраля 2025 12:00 (UTC +04:00)
Международный аэропорт Гейдар Алиев: новые направления и расширение маршрутной сети
Фото: Международный аэропорт имени Гейдара Алиева

Читайте Trend в

Этой весной Международный аэропорт Гейдар Алиев предлагает пассажирам новые и расширенные возможности для путешествий.Ведущие авиакомпании увеличивают количество рейсов по существующим направлениям и расширяют маршрутную сеть, делая путешествия ещё более удобными и доступными.

  • С 2 марта Air Astana будет выполнять два еженедельных рейса по маршруту Баку – Алматы.
  • С 21 марта Fly Arystan возобновит рейсы по маршруту Баку – Актау.
  • С 30 марта:
    • Pegasus Airlines запустит регулярные рейсы в Даламан.
    • Flynas начнет выполнять прямые рейсы по маршруту Баку – Даммам.
    • Uzbekistan Airways увеличит частоту полетов по маршруту Баку – Ташкент до четырех раз в неделю.
  • С 15 апреля Aegean Airlines восстановит прямое авиасообщение с Грецией, запустив рейсы по маршруту Баку – Афины.
  • С 28 апреля AZAL откроет прямые рейсы в Тиват, предоставляя пассажирам уникальную возможность познакомиться с живописными пейзажами Черногории.

Кроме того, будет увеличена частота рейсов по направлениям в Рим, Стамбул, Кувейт и Эр-Рияд. Рейсы в Тель-Авив теперь будут выполняться не только авиакомпаниями AZAL и Israir, но и Arkia, что предоставит пассажирам ещё больше вариантов для путешествий.

Пассажиры также смогут воспользоваться прямыми рейсами в ключевые туристические и деловые центры Европы, Ближнего Востока и Азии. Среди популярных направлений: Берлин, Париж, Вена, Барселона, Прага, Будапешт, Дубай, Абу-Даби, Кувейт, Даммам, Пекин, Урумчи, Мале (Мальдивы), Шарм-эль-Шейх и другие.

Учитывая традиционно высокий спрос на авиаперевозки весной, пассажирам рекомендуется заблаговременно бронировать билеты и планировать свои поездки, чтобы сделать путешествие максимально комфортным и выгодным.

Лента

Лента новостей

Читать все новости