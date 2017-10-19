В Ашхабаде обсудили соглашение в области торговли и транспорта на Каспии

19 октября 2017 11:10 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде состоялась международная конференция, посвященная сотрудничеству в Каспийском регионе, с участием представителей Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана, сообщает в четверг госагентство "Туркмен довлет хабарлары" (ТДХ).

Организаторами конференции выступили министерство иностранных дел и госпредприятие по вопросам Каспийского моря при президенте Туркменистана. Особый акцент был сделан на проработке предстоящих к подписанию пятисторонних документов, в частности соглашений о сотрудничестве прикаспийских государств в торгово-экономической сфере и в области транспорта. В городе Туркменбаши недавно прошла и встреча глав администраций прикаспийских морских портов, обсудивших вопросы увеличения объемов грузоперевозок и безопасного мореплавания, развития портовой и логистической инфраструктуры.

"Объемы взаимной торговли стран «каспийской пятерки» уже сегодня выражаются в солидных показателях, однако, с учетом огромного резерва, имеются все возможности для дальнейшего наращивания экономического взаимодействия и вывода его на качественно новый уровень", - отмечает в своем комментарии ТДХ.

Каспийский регион вызывает огромный интерес у мирового сообщества, что, прежде всего, обусловлено его богатством углеводородными ресурсами и геостратегическим расположением, где пересекаются основные пути по оси «Север-Юг» и «Восток-Запад», пишет в четверг газета "Нейтральный Туркменистан".

Ранее уже были подписаны протоколы, призванные обеспечить эффективный механизм реализации рамочной конвенции, – по сохранению биоразнообразия; по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников и в результате осуществляемой на суше деятельности; о региональной готовности, реагировании и сотрудничестве в случае инцидентов, вызывающих загрязнение нефтью.

Кроме того, активно прорабатываются два протокола, которые дополнят соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспии. Данные документы создадут правовую базу для взаимодействия компетентных органов соседних стран в таких областях, как борьба с незаконной добычей биологических ресурсов (браконьерством) и обеспечение безопасности мореплавания.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Azernews Newspaper
Новости по теме
Израиль заинтересован в расширении связей с Туркменистаном - посол
Туркменистан 10:53
Партнерство Туркменистана и РФ носит стратегический характер - президент
Туркменистан 10:44
Petronas Сharigali объявил в Туркменистане тендер
Туркменистан 08:43
В Туркменистане провели региональный форум по Каспию
Туркменистан 18 октября 17:26
Газовый госконцерн Туркменистана закупит средства связи и оборудование
Тендеры 18 октября 17:13
Итальянская Eni объявила в Туркменистане тендер
Тендеры 18 октября 17:11
Российский МТС вернет абонентам средства в Туркменистане из-за приостановки своей деятельности
Бизнес 18 октября 17:06
В Ашхабаде открывается совещание послов РФ в государствах Центральной Азии
Туркменистан 18 октября 16:32
Туркменистан и РФ обсудили вопросы политического, экономического и гуманитарного сотрудничества
Туркменистан 18 октября 16:14
Глава Туркменистана поздравил новоизбранного президента Кыргызстана
Туркменистан 18 октября 15:41
Япония оказывает Туркменистану содействие в сфере сейсмологии
Туркменистан 18 октября 15:01
CNPC готовит в Туркменистане тендер
Туркменистан 18 октября 08:37
Туркменистан стал членом Межпарламентского союза
Туркменистан 17 октября 18:39
В Туркменистане открыли первый гольф-клуб
Туркменистан 17 октября 13:38
В ОАЭ аккредитован посол Туркменистана
Туркменистан 17 октября 08:14
В Туркменистане к своим обязанностям приступает посол Израиля
Туркменистан 17 октября 08:04
Туркменистан расширяет возможность подключения к безлимитному интернету
IT 16 октября 16:09
ОБСЕ содействует Туркменистану и Афганистану в региональном сотрудничестве
Туркменистан 16 октября 14:51