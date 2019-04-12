В Кыргызстане запущена База данных компаний, предоставляющих услуги в сфере внешней торговли

Сегодня, 12 апреля, в Торгово-промышленной палате Кыргызской Республики прошла церемония запуска первого портала – Базы данных компаний, предоставляющих услуги в сфере внешней торговли, передает Trend со ссылкой на

Новый проект разработан при поддержке региональной программы Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) – «Упрощение процедур торговли в Центральной Азии» и нацелен на оказание поддержки в поиске партнеров и предоставление необходимой информации об услугах бизнеса для осуществления внешней торговли.

По словам руководителя центра бизнес-образования ТПП КР Рустама Балтабаева, данная база данных позволит отечественным и иностранным компаниям, занимающимся экспортно-импортными, а также транзитными операциями найти в одном месте широкий перечень кыргызстанских компаний, оказывающих услуги в сфере экспедирования, транспортировки, логистики, страхования, брокерской деятельности и других, необходимых для успешного продвижения своей продукции.

«Особенностью данной базы данных является то, что здесь в одном месте будет аккумулирована актуальная информацию о компаниях предоставляющих спектр услуг, необходимых для осуществления внешнеторговой деятельности», - сообщил Балтабаев

Сегодня разработчики нового портала представили предпринимателям шаги, необходимые для регистрации и использования сайта. Отметим, что создание такого портала продиктовано реалиями сегодняшнего дня. Происходящие, как внутри страны, так и за рубежом экономические процессы требуют от бизнеса наличия разносторонних, полезных внешнеэкономических связей. Построение эффективного формата сотрудничества предполагает не только производство и поставку качественной востребованной продукции, но и наличие всей необходимой инфраструктуры для ее продвижения. В настоящий момент в бизнес-секторе страны уже сложился определенный уровень сервисных услуг, необходимых для организации экспорта и импорта, однако, быстро меняющиеся внутренние и внешние экономические факторы вносят все новые требования для лучшей организации всего процесса продвижения продукции на внешние рынки.

«Мы бы хотели призвать частный сектор активно регистрироваться в базе данных, и таким образом продвигать свои услуги. Портал создан для вас и при активной вовлеченности может принести большую пользу не только расширению и развитию бизнеса, но и способствовать росту экономических показателей страны. База данных открыта для всех, и мы готовы рассмотреть предложения бизнеса в части ее реформирования», - сообщила руководитель компонента программы GIZ TFCA Асель Узагалиева.

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