Жээнбеков принял министра иностранных дел Афганистана Салахуддина Раббани

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, 19 апреля, принял министра иностранных дел Афганской Исламской Республики Салахуддина Раббани, передает Trend со ссылкой на kabar.kg

Глава государства выразил уверенность, что первый визит министра в Кыргызстан укрепит кыргызско-афганское сотрудничество и поднимет его на новый, более качественный уровень.

«Мы ждем президента Афганистана Ашрафа Гани на предстоящем заседании глав государств-членов ШОС, который пройдет в июне в Бишкеке. У кыргызов есть пословица «Лучше близкий сосед, чем дальний родственник». Афганистан для нас близкий сосед, дружественное государство и надежный партнер», — сказал Жээнбеков, поздравив народ Афганистана со 100-летием независимости.

Раббани выразил признательность президенту за теплый прием, передал слова приветствия и добрые пожелания Жээнбекову от президента Афганистана Ашрафа Гани и премьер-министра Абдулла Абдуллы.

Отметим, что в рамках его визита с министром иностранных дел КР Чынгызом Айдарбековым подписано соглашение о создании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

«Мы благодарны за то, что Кыргызстан поддерживает позиции Афганистана в рамках международных организаций. Вы можете быть уверены, что и Афганистан всегда будет поддерживать позиции КР», — заверил министр.

Жээнбеков и Раббани также затронули вопросы обеспечения безопасности в регионе, поддержки этнических кыргызов в Афганистане и перспективы торгово-экономического сотрудничества.

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