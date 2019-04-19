Жээнбеков принял министра иностранных дел Афганистана Салахуддина Раббани

19 апреля 2019 12:57 (UTC+04:00)

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, 19 апреля, принял министра иностранных дел Афганской Исламской Республики Салахуддина Раббани, передает Trend со ссылкой на kabar.kg

Глава государства выразил уверенность, что первый визит министра в Кыргызстан укрепит кыргызско-афганское сотрудничество и поднимет его на новый, более качественный уровень.

«Мы ждем президента Афганистана Ашрафа Гани на предстоящем заседании глав государств-членов ШОС, который пройдет в июне в Бишкеке. У кыргызов есть пословица «Лучше близкий сосед, чем дальний родственник». Афганистан для нас близкий сосед, дружественное государство и надежный партнер», — сказал Жээнбеков, поздравив народ Афганистана со 100-летием независимости.

Раббани выразил признательность президенту за теплый прием, передал слова приветствия и добрые пожелания Жээнбекову от президента Афганистана Ашрафа Гани и премьер-министра Абдулла Абдуллы.

Отметим, что в рамках его визита с министром иностранных дел КР Чынгызом Айдарбековым подписано соглашение о создании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

«Мы благодарны за то, что Кыргызстан поддерживает позиции Афганистана в рамках международных организаций. Вы можете быть уверены, что и Афганистан всегда будет поддерживать позиции КР», — заверил министр.

Жээнбеков и Раббани также затронули вопросы обеспечения безопасности в регионе, поддержки этнических кыргызов в Афганистане и перспективы торгово-экономического сотрудничества.

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