Омбудсмен Кыргызстана встретился с представителями Евросоюза

Омбудсмен КР (Акыйкатчы) Токон Мамытов принял посла Евросоюза, специального представителя ЕС по Центральной Азии Петера Буриана, главу представительства ЕС в КР Эдуарда Ауэра и руководителя Управления по сотрудничеству, советника представительства ЕС в КР Шарлоту Андриен, передает Trend со ссылкой на Kabar.kg

В ходе встречи состоялось рассмотрение уже реализуемых, а также возможных в перспективе направлений совместной деятельности института Омбудсмена КР, Европейского Союза и посольства ЕС в Кыргызстане, сообщает пресс-служба аппарата Омбудсмена КР.

В частности, стороны обсудили приоритеты взаимодействия в области защиты прав человека и гражданина в Кыргызской Республике в рамках новой стратегии поддержки Европейским Союзом институтов омбудсменов Центральной Азии.

Как отметил Мамытов, эффективная реализация прав человека в любом государстве возможна при наличии независимых судов, а также неукоснительного исполнения и соблюдения всеми законов и соответствующих международных пактов.

«Наша совместная работа должна быть направлена на защиту конституционных прав граждан Кыргызстана. Люди должны быть уверенны, что в институте Омбудсмена Кыргызской Республики они всегда смогут получить необходимую им помощь и консультации, естественно, в рамках полномочий Акыйкатчы. Законность, справедливость, открытость и предсказуемость – вот основные принципы, на которых базируется деятельность наших сотрудников», – подчеркнул Омбудсмен КР.

По итогам переговоров принято единодушное решение о продолжении деловых контактов и взаимодействия в правозащитной области.

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