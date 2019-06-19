Посол Туркменистана вручил верительные грамоты королю Иордании

АШХАБАД /Trend/ - Посол Туркменистана Оразмухаммет Чарыев вручил королю Иордании Абдулле II бин Хусейну верительные грамоты, сообщает Trend в среду со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.



Король Иордании высоко оценил будущее двусторонних отношений между двумя странами, сказано в информации.



Отметим, что дипломат одновременно является главой дипмиссии в Саудовской Аравии, где и находится его резиденция.



Напомним, что на переговорах в Аммане в апреле две страны в числе приоритетных направлений совместной деятельности назвали энергетику, химическую промышленность, транспорт, связь, телекоммуникации, промышленную стройиндустрию, агропромышленный комплекс.



Туркменистану интересен опыт иорданских партнеров по добыче полезных ископаемых, в том числе фосфоритов и калийной соли, производству минеральных удобрений.



Кроме того, возможности иорданских компаний могут быть востребованы в реализуемом в стране проекте – создании на побережье Каспийского моря национальной туристической зоны "Аваза".



Недавно стороны выразили заинтересованность в создании совместной группы экономического сотрудничества с целью дальнейшего развития торговых отношений и возможностей инвестирования.



(Автор: Гусейн Гасанов)

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