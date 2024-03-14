Узбекистан и Таджикистан намерены увеличить товарооборот до $1 млрд

БАКУ /Trend/ - Премьер-министры Таджикистана и Узбекистана, Кохир Расулзода и Абдулла Арипов, поставили цель достичь к концу этого года увеличения взаимного торгового оборота до 1 миллиарда долларов, передает Trend.

Это решение было принято на заседании межправительственной комиссии в Душанбе, где обсуждались возможности совместных проектов в различных сферах, таких как промышленная кооперация, сельское хозяйство, энергетика, водные ресурсы, транспорт и логистика.

Сотрудничество между Таджикистаном и Узбекистаном активно развивается в последние годы. В 2022 году президенты Рахмон и Мирзиёев подписали декларацию об укреплении дружбы и союзничества между странами. Объем двусторонней торговли с 2016 года увеличился более чем в 3,5 раза, достигнув 757 миллионов долларов в 2023 году. Эксперты считают, что достижение поставленной цели в миллиард долларов вполне осуществимо.

Основное внимание на заседании межправительственной комиссии было уделено вопросам ускорения реализации проекта международной приграничной торговой зоны «Узбекистан‒Таджикистан». Этот проект включает в себя строительство торгово-индустриальной зоны в районе пунктов пропуска «Ойбек» и «Фотехобод», которая будет включать производственные предприятия и логистическую инфраструктуру для экспорта сельскохозяйственной продукции в третьи страны.

Узбекистан также планирует наладить совместное производство автомобилей и шин на базе таджикского алюминиевого завода ТАЛКО. Таджикистан заинтересован в сотрудничестве с узбекскими предприятиями в создании крупных индустриальных парков в различных областях страны, включая текстильную и швейную промышленность, сельскохозяйственную технику, пищевую переработку, горнодобычу и металлургию, а также в сфере информационных технологий и электроники.

Проекты в сфере гидроэнергетики также реализуются: строится Яванская ГЭС мощностью 140 МВт, а также планируется строительство ГЭС «Фондарьё» мощностью 135 МВт. Полученная электроэнергия будет использоваться как для внутренних нужд, так и для экспорта в Узбекистан.

Несмотря на активное развитие сотрудничества, некоторые проекты в различных отраслях сталкиваются с проблемами, такими как различия в ценообразовании и регулировании рынков. Однако обе стороны стремятся к их решению и ожидают, что основные противоречия будут преодолены к ближайшей встрече глав государств.