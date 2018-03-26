В Казахстане будут отслеживать транзакции налогоплательщиков с помощью Blockchain

26 марта 2018 16:58 (UTC+04:00)

В апреле Минфин Казахстана с запуском ИС «Астана-1» планирует внедрить Единый лицевой счет с учетом налоговых и таможенных платежей. Данное мероприятие проводится в рамках проекта «Цифровой Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов РК.

Внедрение Единого лицевого счета позволит проводить автозачеты по таможенным платежам по принципу «переплата - недоимка», взыскивать задолженности, предоставлять доступ к просмотру единых лицевых счетов через электронные порталы.

Также Минфином совместно с АКФ «ПИТ», IBM и PwC начата работа по разработке методологии администрирования НДС и технических требований к информационной системе с использованием технологии Blockchain.

В АКФ «ПИТ» будет создана лаборатория по прикладным исследованиям в части внедрения технологии Blockchain на базе IBM Hyperledger Fabric, где в августе текущего года запланирован запуск пилотного проекта информационной системы администрирования НДС с использованием технологии Blockchain.

Суть проекта - формирование децентрализованной базы данных, позволяющей мгновенно отслеживать цепочки финансовых транзакций налогоплательщиков и производить им гарантированный возврат НДС.

Применение нового метода администрирования НДС с использованием технологии Blockchain позволит оптимизировать процессы администрирования НДС и обеспечить: сокращение сроков возврата НДС для экспортеров; автоматическое формирование предварительных деклараций; сокращение количества проверок со стороны налоговых органов; увеличение собираемости НДС; повышение прозрачности администрирования НДС; невозможность применения серых схем.

Основным принципом предлагаемого решения является отслеживание финансовых потоков НДС и прозрачности исполнения налоговых обязательств налогоплательщиков в реальном времени, для реализации которого будут применяться так называемые контрольные счета НДС плательщиков НДС, открытые в банках второго уровня.

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