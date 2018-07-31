Казахстан и Палестина договорились расширять двустороннее сотрудничество

БАКУ /Trend/ - Казахстан и Палестина договорились усилить сотрудничество в сфере туризма, медицины и сельского хозяйства, сообщают во вторник казахстанские СМИ.

Данный вопрос обсуждался на встрече главы МИД Палестины Рияда аль-Мальки с министром иностранных дел Казахстана Кайратом Абдрахмановым, прошедшей в Астане.

"Для нас сегодняшняя встреча является возможностью еще больше расширить наши двусторонние отношения. Мы сегодня видим потребность работать больше в сфере туризма, сельского хозяйства, здравоохранения, медицины, культуры и по вопросам безопасности, а также по ряду других сфер и секторов», - сказал по итогам встречи аль-Мальки.

Министр иностранных дел Казахстана, в свою очередь, отметил, что Казахстан придает важное значение развитию двусторонних отношений с Палестиной.

"Казахстан будет и впредь поощрять мирные устремления дружественной Палестины", - сказал он.

По итогам переговоров стороны подписали меморандум о политических консультациях между внешнеполитическими ведомствами Казахстана и Палестины, а также меморандум, касающийся торгово-экономического и научно-технического сотрудничества.

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