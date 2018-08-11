Завтра будет принято историческое решение по Каспию - Назарбаев

11 августа 2018 09:50 (UTC+04:00)

Все вопросы, касающиеся взаимодействия государств на Каспии согласованы, завтра будет принято историческое решение, заявил в субботу президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Об этом сообщает РИА Новости

"В течение последних 20 лет мы вели переговоры, очень непростые, согласовывая наши позиции, чтобы решить все вопросы, касающиеся нашей общей работы на Каспийском море. Это судоходство, это ресурсы на Каспийском море, сохранение биологических ресурсов моря, торговля и сотрудничество наших государств. Полагаю, все вопросы согласованы, мы ожидаем принятие завтра исторического решения. Это очень важный момент для всех нас", — сказал Назарбаев в ходе торжественного мероприятия по случаю презентации мультимодального транспортного хаба — паромного комплекса порта Курык.

12 августа в Актау состоится Саммит прикаспийских стран, где будут подведены итоги многолетних переговоров по определению правового статуса Каспия. Саммиту будет предшествовать совещание министров иностранных дел прикаспийских государств, запланированное на 11 августа.

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