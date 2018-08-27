Новое назначение в министерстве общественного развития Казахстана

Известный политолог, государственный и общественный деятель Айдос Сарым стал внештатным советником министра общественного развития РК Дархана Калетаева, сообщает Казинформ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Айдос Сарым родился 10 сентября 1975 года. В 1992 году окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности «история».

В разные годы он работал главным инспектором, советником Главного управления архивами и документацией РК, научным сотрудником Казахстанского института стратегических исследований, директором Департамента внутренней политики Атырауской области, заведующим сектором Администрации Президента РК, пресс-секретарем, советником партии «Ак жол», советником сопредседателя партии «Нагыз Ак жол», заместителем главного редактора газеты «Жас Алаш», советником директора Национальной библиотеки РК.

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