Новое назначение в министерстве общественного развития Казахстана

27 августа 2018 10:08 (UTC+04:00)

Известный политолог, государственный и общественный деятель Айдос Сарым стал внештатным советником министра общественного развития РК Дархана Калетаева, сообщает Казинформ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Айдос Сарым родился 10 сентября 1975 года. В 1992 году окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности «история».

В разные годы он работал главным инспектором, советником Главного управления архивами и документацией РК, научным сотрудником Казахстанского института стратегических исследований, директором Департамента внутренней политики Атырауской области, заведующим сектором Администрации Президента РК, пресс-секретарем, советником партии «Ак жол», советником сопредседателя партии «Нагыз Ак жол», заместителем главного редактора газеты «Жас Алаш», советником директора Национальной библиотеки РК.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Экспорт зерна в Казахстане снизится
Казахстан 25 августа 13:30
Доля инвестиций в сфере образования Казахстана сокращается
Казахстан 25 августа 09:44
В Казахстане предлагают ввести стандарты для гостиниц
Казахстан 25 августа 00:43
В Актау установлены станции велопроката
Казахстан 24 августа 19:13
В Казахстане снизились поступления от страхования имущества
Бизнес 24 августа 18:13
Будет приостановлена добыча нефти на месторождении «Кашаган» в казахстанском секторе Каспия
Энергетика 24 августа 17:26
Лента новостей
Росэксимбанк профинансирует строительство Ташкентского металлургического завода
Узбекистан 10:47
Иран может помочь Сирии в разработке вооружения
Политика 10:41
PASHA Bank предлагает для клиентов МСБ новый продукт расчетно–кассового обслуживания на пакетной основе
Бизнес 10:41
Центральный банк Узбекистана вступит в Альянс финансовой инклюзивности
Узбекистан 10:12
Золото и серебро в Азербайджане подорожали
Бизнес 09:56
В июне Турцию посетило свыше 20 тысяч туристов из Туркменистана
Турция 09:47
Indorama направит $335 млн. инвестиций в создание хлопкового кластера в Узбекистане
Узбекистан 09:44
«Узпромстройбанк» расширяет сотрудничество с банками Таджикистана
Узбекистан 09:32
Видеоролик традиционного пробега классических автомобилей в Баку
Общество 09:31