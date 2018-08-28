Атырауская область лидирует по инвестициям в строительный сектор Казахстана

Инвестиции в основной капитал в Казахстане с начала этого года по июль выросли сразу на 1 триллион 400 миллиарда тенге по отношению к аналогичному периоду годом ранее, и составили 5 триллионов 500 миллиардов тенге. Об этом сообщает Energyprom.kz.

В частности, инвестиции в строительство также выросли за год, и составили 40 миллиардов тенге. Годом ранее этот показатель составлял 35 миллиарда 200 миллионов тенге. Несмотря на уверенный рост инвестиций в строительную отрасль на 13,6 процента год-к-году, удельный вес от совокупных инвестиций незначительно сократился с 0,9 процентов до 0,7 процента.

Подобная динамика сохраняется из года в год. Так, например, за январь-июль с 2013 по 2018 годы инвестиции в строительный сектор выросли на 39,8 процентов, а их удельный вес сократился с 1 процента до 0,7 процентов.

В разрезе регионов, основные инвестиции в строительство сконцентрированы в Атырауской области - 30,1 процента от всех инвестиций в секторе или 12,05 миллиарда тенге.

В Алматы на нужды строительства направили за январь-июль 2018 года 6,4 миллиардов тенге. Замыкает ТОП-3 регионов по инвестициям в сектор Алматинская область - 4,3 миллиард тенге. На долю перечисленных регионов относится 56,9 процентов всех инвестиций или 22,8 миллиардов тенге.

Официальный курс на 28 августа – 361,19 KZT/USD.

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