День Конституции отмечают в Казахстане

30 августа 2018 12:52 (UTC+04:00)

В Казахстане 30 августа отмечают государственный праздник — День Конституции. Главный закон страны приняли на общенациональном референдуме в 1995 году, сообщает Kapital.kz.

В нынешнюю Конституцию Казахстана вносили изменения в 1998, 2007, 2011 и 2017 годах.

«Конституция постоянно реформируется и совершенствуется в соответствии с требованиями времени. Например, в начале прошлого года мной была инициирована конституционная реформа по перераспределению ряда полномочий президента между парламентом и правительством с расширением самостоятельности и ответственности последних», — отметил Нурсултан Назарбаев во время встречи с участниками международной конференции, посвященной Дню Конституции Казахстана.

Президент рассказал и об истории развития конституционализма в Казахстане с момента обретения независимости.

«Весной 1995 года совместно с группой ученых-юристов мы обсуждали, какую конституцию нам следует принять. Я лично законспектировал конституции 20 стран Европы, Америки, Азии в поисках положений, которые бы подходили для нашего государства. Мы не могли просто перенять в чистом виде конституцию другой страны. Таким образом, мы пришли к принятой в декабре 1995 года на всенародном референдуме Конституции, которую поддержало подавляющее большинство граждан. Она стала основным законом, по которому мы сегодня живем, строим наше государство, укрепляем нашу независимость», — сказал глава государства.

Отметим, что в первой статье Конституции Казахстан назван демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы.

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