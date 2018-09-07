Главы МИД Казахстана и Анголы провели переговоры

7 сентября 2018 01:25 (UTC+04:00)

Состоялся первый визит министра иностранных дел, специального посланника Президента Республики Ангола Мануэля Домингуш Аугушту в Казахстан. Об этом, как передает Казинформ, сообщает пресс-служба МИД РК.

В ходе состоявшихся переговоров с министром иностранных дел Казахстана Кайратом Абдрахмановым стороны сверили позиции по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, дали оценку текущему состоянию и определили перспективы двустороннего сотрудничества в различных сферах.

Казахстан придает важное значение развитию двусторонних отношений с Анголой. Казахстан и Анголу связывают дружественные отношения. В казахстанских вузах обучалось большое количество студентов из Анголы, которые занимают важные позиции в ангольском обществе. Специалисты из Казахстана принимали активное участие в создании промышленных объектов в Анголе после провозглашения независимости в 1975 году, отмечалось на встрече.

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