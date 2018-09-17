Казахстан увеличил производство автомобилей

17 сентября 2018 18:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Производство автомобилей в Казахстане за январь-август этого года выросло на 64,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в сообщении Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана "КазАвтоПром", распространенном в понедельник.

За отчетный период в Казахстане было произведено 19 465 автотранспортных средств, в том числе легковых, грузовых, автобусов, спецмашин и прицепов, на общую сумму в 117,8 миллиарда тенге, что на 50,1 процента больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В то же время производство автобусной техники снизилось в 2,2 раза (до 200 единиц). Выпуск грузовых автомобилей сократился на шесть процентов (до 689 единиц). Сборка специализированной автотехники упала на 18 процентов (до 107 единиц). При этом существенно выросло производство прицепов – до 263 единиц против 181 единицы годом ранее.

Прирост производства автотранспортных средств в августе 2018 года составил 17,2 процента к аналогичному периоду прошлого года. В 2017 году в августе было собрано 1 894 единицы, тогда как в 2018 году – 2 219 единиц.

"Сбыт отечественных автозаводов с начала года достиг 18 001 единицы, что на 58,9 процента выше прошлогоднего значения (11 330 единиц). Рыночная доля предприятий "КазАвтоПром" возросла до 47,5 процента против 37,2 процента в аналогичный период прошлого года. Расходы жителей республики на приобретение автомобилей местного производства составили 103,8 миллиарда тенге – на 57,8 процента больше показателя годичной давности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент в сегменте локальной сборки в Казахстане лидирует АО "АЗИЯ АВТО". На мощностях этой компании было собрано 10 228 проданных автомобилей, или 56,8 процента от общего сбыта. На втором месте ТОО "СарыаркаАвтоПром" - реализовано 6 914 автомобилей (доля в сегменте – 38,4 процента). Далее идут ТОО "СемАЗ" (342, или 1,9 процента), АО "КАМАЗ-Инжиниринг" (274, или 1,5 процента), ТОО "Hyundai Trans Auto" (176, или один процент) и ТОО "Daewoo Bus Kazakhstan" (67, или 0,4 процента).

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