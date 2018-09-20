Казахстанский завод приступает к производству новой Lada Granta

БАКУ /Trend/ - Усть-Каменогорский завод "АЗИЯ АВТО" приступает к производству новой Lada Granta. Об этом сообщают в четверг казахстанские СМИ.

"LADA сохраняет за собой статус якорного бренда казахстанской автоиндустрии. Это наиболее востребованная жителями республики марка: с начала года почти четверть покупателей новых авто в Казахстане предпочли именно LADA - по итогам восьми месяцев их число выросло на 70 процентов. Сегодня LADA обеспечивает основную долю производственных объемов казавтопрома. С начала года под этим брендом выпущен 51 процент всех легковых автомобилей, произведенных в Казахстане", - сказал президент АО "АЗИЯ АВТО" Ерик Сагымбаев.

По данным СМИ, казахстанцы уже могут приобрести новинку на условиях предварительного заказа. Первые партии новой Granta поступят в 19 филиалов "БИПЭК АВТО" в ноябре.

Отмечается, что LADA Granta второго поколения сохранит за собой место в числе лидеров ценовой доступности на рынке Казахстана. Цены на седан в базовой комплектации стартуют с отметки 2 945 000 тенге. Вершина линейки - универсал Granta SW с автоматической трансмиссией предлагается по цене 3 950 000 тенге.

Официальный курс на 20 сентября составил 361.94 KTZ/USD.

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