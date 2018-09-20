ТМХ приобрел у Казахстанских железных дорог компанию по выпуску пассажирских вагонов

20 сентября 2018 15:50 (UTC+04:00)

АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) покупает у Казахстанских железных дорог (КТЖ) почти 100% компании "Тулпар-Тальго", специализирующейся на производстве пассажирских вагонов. Соответствующее соглашение главы компаний подписали в рамках выставки InnoTrans, сообщает ТАСС.

О начале переговоров стороны объявили в рамках Петербургского международного экономического форума в 2018 году.

Кроме того, ТМХ договорился с КТЖ о поставке 1,2 тыс. пассажирских вагонов в республику.

Как сообщалось ранее, вагоны будут поставляться в период с 2018 г. по 2026 г.

КТЖ и "Трансмашхолдинг" уже имеют опыт сотрудничества в области железнодорожного машиностроения. В частности, "Трансмашхолдинг" является акционером завода КТЖ по производству тепловозов серии Evolution, а также партнером в совместном предприятии по выпуску электровозов KZ8A.

АО "Трансмашхолдинг" - крупнейший в России производитель железнодорожной техники. В состав компании входят 17 российских заводов, выпускающих пассажирские и грузовые электровозы и тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, вагоны для пригородных поездов и метро, а также дизельные двигатели для локомотивов и генераторов и другое железнодорожное оборудование.

Летом 2018 г. владельцы 100% ТМХ и 100% "Локотех-Сервиса", предприятия по обслуживанию подвижного состава, объединили активы. Французская Alstom Holdings, прежде владевшая 33% "Трансмашхолдинга", получила 20% в новой структуре. Компании, принадлежащие Искандару Махмудову, Андрею Бокареву, Дмитрию Комиссарову и Кириллу Липе, получили 79,4% в новой структуре. При этом контролирующими акционерами являются Комиссаров и Липа.

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