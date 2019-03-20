Маулен Ашимбаев: Астана будет переименована в Нурсултан

20 марта 2019 14:14 (UTC+04:00)

Столица Казахстана Астана будет переименована в Нурсултан. Об этом сообщил заместитель председателя партии Nur Otan Маулен Ашимбаев, передает Trend со ссылкой на Kursiv.kz.

По его словам, это решение правильное и взвешенное.

«Сколько труда и энергии было вложено в Астану. Сегодня Астана – один из признанных международных центров, развитых городов Евразии», - сказал он.

Также он заявил, что решение Касыма-Жомарта Токаева правильное и закономерное. «Мы его поддерживаем и поздравляем астанчан с переименованием города и всех казахстанцев с этим решением», - заявил он.

Как сообщает «Интерфакс-Казахстан», глава Минюста РК Марат Бекетаев заявил, что переименование столицы Казахстана Астаны в «Нурсултан» потребует внесения изменений в Конституцию.

«Название столицы определено и закреплено в Конституции. Соответственно, в данном случае все процессы будут регулироваться нормами Конституции. Надо внимательно читать ее нормы, в установленном порядке будут вноситься все изменения», - сказал Марат Бекетаев.

Напомним, временно исполняющий обязанности президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев 20 марта предложил переименовать столицу Казахстана в Нурсултан.

«Считаю необходимым увековечить имя нашего великого соотечественника, первого президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева следующим образом: наша столица должна носить имя нашего первого президента и называться Нурсултан», - сказал Токаев в ходе совместного заседания палат парламента после принесения присяги народу Казахстана.

Экс-спикер сената напомнил, что предложение по переименованию Астаны в Нурсултан уже высказываюсь парламентариями в декларации, принятой 23 ноября 2016 года по случаю 25-летия Независимости Республики Казахстан....

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