Улица Нурсултана Назарбаева появится в Кокшетау

В Акмолинской области обсуждается вопрос по переименованию кокшетауской улицы Максима Горького в улицу Нурсултана Назарбаева, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Такое предложение выдвинули депутаты кокшетауского городского маслихата

«Мы внесли такое предложение. Впереди заседание ономастической комиссии Акмолинской области, которая будет рассматривать этот вопрос, принимать решение», - пояснил Казинформу секретарь кокшетауского городского маслихата Еркин Исимбаев.

Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал необходимым назвать все центральные улицы наших городов именем Нурсултана Назарбаева.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.