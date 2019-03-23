Астана переименована в город Нур-Султан

23 марта 2019 11:06 (UTC+04:00)

Постановлением Президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева Астана переименована в город Нур-Султан, передает пресс-служба Акорды, сообщает Trend со ссылкой на МИА "Казинформ".

Текст постановления:

"О переименовании города Астаны - столицы Республики Казахстан в город Нур-Султан - столицу Республики Казахстан

В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Переименовать город Астану - столицу Республики Казахстан в город Нур-Султан - столицу Республики Казахстан.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования".

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