В Казахстане приостановили полеты самолетов Fokker 100 после крушения

Полеты самолетов того типа, что рухнул в Алма-Ате, приостановлены, в парке авиакомпании состоят Fokker-100, сообщает министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным министерства, 27 декабря в 7.22 рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алма-Ата - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.

По предварительным данным, на борту находились 95 пассажиров, пять членов экипажа.

"До выяснения обстоятельств происшествия полеты самолетов данного типа временно приостановлены", - говорится в сообщении.

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