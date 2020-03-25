В Казахстане зафиксированы первые случаи выздоровления от коронавируса

БАКУ/Trend/ - В Казахстане зарегистрированы первые случаи выздоровления от коронавируса: два пациента будут выписаны из больниц 26 марта, сказал министр информации и общественного развития Даурен Абаев, передает в среду Trend со ссылкой на казахские СМИ.

«Главной и радостной новостью является то, что уже завтра будут выписаны два пациента, которые излечились от коронавируса», - сообщил Абаев.

Он отметил, что сейчас они еще находятся под наблюдением врачей и у них будут взяты контрольные анализы.

«Но есть все основания говорить о том, что это наша первая, и далеко не последняя, победа в борьбе с вирусом. Это успех прежде всего врачей, которые круглосуточно ведут работу с пациентами», - подчеркнул министр.

Напомним, что первые два случая заражения коронавирусом были подтверждены в Казахстане 13 марта 2020 года. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы.

Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом - в городе Нур-Султан. Согласно последним данным, общее число зараженных новым видом коронавирусной инфекции в Казахстане составляет 80 человек.

Напомним, что в Казахстане постановлением президента Касыма-Жомарта Токаева введен режим чрезвычайного положения на период с 08:00 (GMT +6) 16 марта 2020 года до 07:00 (GMT +6) 15 апреля 2020 года в связи с объявлением ВОЗ ситуации с коронавирусом пандемией.

Отметим также, что решением Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана, начиная с 00:00 (GMT +6) 19 марта 2020 года, в городах Нур-Султан и Алматы введен режим карантина.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Гюнель Зейналова)