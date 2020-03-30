В Казахстане выявлены шесть новых случаев заражения коронавирусом

В казахстанском Атырау выявлены шесть новых случаев заражения коронавирусом. Всего в области зарегистрировано 12 случаев опасного заболевания, передаёт Trend со ссылкой на корреспондента МИА «Казинформ».

Как рассказали в управлении здравоохранения, седьмым и восьмым заразившимся оказались две женщины 25 и 50 лет, Они прибыли в поезде сообщением «Нур-Султан – Атырау» 21 марта, в котором находилась девушка, госпитализированная с коронавирусной инфекцией 27 марта.

Еще двое контактировали с 14-летней девочкой, прибывшей авиарейсом «Алматы – Атырау». Это двое студентов 1999 года рождения, парень и девушка. Еще двое - медработники третьей поликлиники Атырау, 1974 и 1973 годов рождения, контактировавшие с больной пациенткой.

В настоящее время зараженные коронавирусом изолированы и находятся на лечении. Проводится поиск людей, находившихся в контакте с больными.