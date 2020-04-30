Кыргызстан получил первую партию гумпомощи из Казахстана

БАКУ /Trend/ - В Кыргызстан прибыла первая партия гуманитарной помощи из Казахстана, передает в четверг Trend со ссылкой на посольство Казахстана в Кыргызстане.

Гуманитарный груз в виде 800 тонн муки был доставлен по железной дороге в 12 вагонах с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Груз прибыл 29 апреля 2020 года.

Посольство отмечает, что стремясь оказать экономическую поддержку соседним странам в период пандемии, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение оказать гуманитарную помощь Кыргызстану и Таджикистану в виде поставок казахстанской муки в объеме по пять тысяч тонн каждой стране на общую сумму свыше три миллиона долларов.

Гуманитарная помощь, прибывшая из Казахстана, размещена в складах Фонда государственных материальных резервов при правительстве Кыргызстана.

Напомним, что первые два случая заражения коронавирусом были подтверждены в Казахстане 13 марта 2020 года. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в Казахстане составляет 3 205 человека.

(Автор: Наргиз Садыхова)

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