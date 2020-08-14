3,4 млн тонн грузов перевалено через морские порты Казахстана с начала года

За 7 месяцев этого года через морские порты Казахстана перевалено более 3,4 млн. тонн грузов, что на уровне аналогичного периода прошлого года. Об этом передает Trend со ссылкой на Казинформ.

«При этом отмечается рост на 100 % объемов перевалки грузовых автотранспортных средств. Если в прошлом году за указанный период этот показатель составлял 3 766 единиц, то в текущем – 7 540 единиц.

Также сохраняется положительная динамика в перевалке контейнеров, показатели выросли на 16 % и составили 17 079 ед.

Отечественным торговым флотом за отчетный период перевезено 1,32 млн. тонн грузов между портами на Каспийском море, в том числе 7 910 ед. контейнеров по фидерной линии Актау – Баку», - говорится в сообщении министерства в Facebook.

По информации МИИ РК, по итогам первого полугодия объемы перевозок по внутренним водным путям составили 845,1 тысячи тонн и выросли на 65,8% к уровню 2019 года, в том числе 138 тысяч тонн в направлении России.

В рамках капитального ремонта шлюзов произведен ремонт железобетонных конструкций площадью 6 610 м2.