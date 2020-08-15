Поддержка в рамках ДКБ-2025 доступна сельскому бизнесу Казахстана

Казахстан 15 августа 2020 09:20 (UTC+04:00)
Поддержка в рамках ДКБ-2025 доступна сельскому бизнесу Казахстана

Государственная поддержка, оказываемая в рамках программы «Дорожная карта бизнеса», доступна как для городских, так и сельских предпринимателей. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил заместитель председателя правления холдинга «Байтерек» Рустам Карагойшин, передает корреспондент МИА «Казинформ», передавет Trend.

«Нынешний период для казахстанского бизнеса – очень сложный. Из-за вынужденных ограничительных мер из-за коронавируса, бизнесу приходится простаивать и терпеть убытки. В этой ситуации поддержка малого и среднего бизнеса – это приоритет для холдинга «Байтерек».

Малому и среднему предпринимателю мы предлагаем множество доступных инструментов, как в рамках госпрограмм, так и в рамках собственных программ. Большинство такой поддержки сосредоточено в государственной программе «Дорожная карта бизнеса», - отметил Рустам Карагойшин.

Отметим, что «Дорожная карта бизнеса» реализуется с 2010 года по поручению Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева.

«Она уже подтвердила свой успех и закрепила за собой статус верного помощника казахстанских предпринимателей. С 2013 года Фонд «Даму» реализует эту программу в составе холдинга «Байтерек», - пояснил замглавы холдинга «Байтерек».

По его словам, в первую очередь, стояла задача, чтобы финансирование стало доступным, как для городских, так и для сельских предпринимателей.

«Чтобы они смогли не только создать свой бизнес, но и развивать действующий. Мы преследовали цель увеличить объемы произведенной продукции в обрабатывающей промышленности. Желали создать все больше новых конкурентоспособных производств и увеличить занятость населения в малом и среднем предпринимательстве. Планомерно все эти пункты мы достигаем», - подчеркнул он.

Одним из востребованных инструментов поддержки МСБ в рамках программы является субсидирование ставки вознаграждения.

Как проинформировал Рустам Карагойшин, по состоянию на 1 августа 2020 года Фонд «Даму» с 2010 года просубсидировал 16 311 проектов на сумму кредитов 2,8 трлн тенге. В том числе в прошлом году 2 402 проекта на общую сумму кредитов 154 млрд тенге. Другой востребованной мерой государственной поддержки малого бизнеса является гарантия от Фонда «Даму».

Фонд выступает гарантом, когда предприниматель получает кредит на свой проект, если у него не хватает залогового обеспечения.

«По состоянию на 1 августа 2020 года предоставлено гарантий по 7 518 проектам на сумму кредитов 306 млрд тенге, сумма гарантии составила 117 млрд тенге. В том числе в 2019 году поддержано 1 726 проектов на общую сумму кредитов 74 млрд тенге, сумма гарантии составила 27 млрд тенге», - проинформировал Рустам Карагойшин.

В отраслевом разрезе среди профинансированных проектов по двум этим инструментам наибольшую долю занимает обрабатывающая промышленность.

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