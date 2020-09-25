Казахстанский венчурный фонд QazTech Ventures выделяет узбекистанским стартапам до $250 000. Об этом Spot сообщили в Центре поддержки молодежного предпринимательства Узбекистана, передает Trend.

«Мы рады сообщить, что наш центр Yosh Tadbirkor в ходе онлайн-переговоров с нашими казахстанскими коллегами из QazTech Ventures пришли к соглашению о том, что впредь стартапы из Узбекистана смогут подавать заявки на получение венчурных инвестиций до $250 000 за каждый проект», — говорится в сообщении.

Подача заявок является полностью бесплатной и требует от стартапов заполнения специальной формы заявки на сайте Yosh Tadbirkor.

Подающие заявку стартапы должны быть действующими игроками на рынке, иметь доходы и прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации.

Ранее венчурные программы QazTech были доступны только резидентам Казахстана.

QazTech Ventures был создан в 2019 году для содействия развитию технологического предпринимательства через инструменты венчурного финансирования, бизнес-инкубирования и технологического консалтинга. Входит в структуру АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».