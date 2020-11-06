Меморандумы на $160 млн подписали Казахстан и Германия

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Алмас Айдаров провел ряд двусторонних встреч с представителями германской промышленности, а также презентовал инвестиционные проекты в горно-металлургической, машиностроительной и медицинской отрасли на сумму более 10 млрд. долларов США в рамках круглого стола с участием деловых кругов Германии. Об этом передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Мероприятия проводятся в рамках поручений президента Касыма-Жомарта Токаева по итогам официального визита в ФРГ в декабре 2019 года, а также в рамках деятельности Рабочей группы по усилению взаимодействия с германскими инвесторами под руководством заместителя премьер министра Казахстана Р.В.Скляра.

«Данная группа не имеет аналогов в торгово-инвестиционных отношениях Казахстана ни с одной другой страной. Правительство Казахстана предлагает немецкому бизнесу эксклюзивный пакет мер, и это яркое свидетельство начала качественно нового этапа сотрудничества Казахстана и Германии», - отметил А.Айдаров.

В свою очередь заместитель председателя правления АО «НК «KAZAKH INVEST» Галым Узбеков представил немецкой стороне возможности реализации проектов в приоритетных отраслях экономики Казахстана.

Также на форуме выступили председатель правления Herrenknecht AG Доктор Мартин Херренкнехт, сопредседатель казахстанско-германского Делового Совета, генеральный директор DB Engineering & Consulting GmbH Нико Варбанофф, руководитель отдела сырьевой политики Федерального министерства экономики и энергетики ФРГ Доктор Томас Гекле.

В своих выступлениях спикеры отметили важность углубления взаимовыгодных казахстанско-германских торгово-экономических отношений, развития инвестиционного партнерства и трансферта передовых технологий из ФРГ.

В ходе двусторонних встреч А.Айдаров и другие участники делегации РК обсудили перспективы развития партнерства и реализации конкретных совместных проектов с руководителями германских компаний. По итогам переговоров были подписаны документы о реализации инвестиционных проектов в отраслях сельхозмашиностроения и здравоохранения более чем на $160 млн.