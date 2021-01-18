В Казахстане расширен перечень видов деятельности нескольких СЭЗ

В Казахстане в целях активизации внешнеэкономических связей, ускоренного развития региона, поддержки отраслей экономики и решения социальных проблем, привлечения инвестиций, технологий и современного менеджмента, создания высокоэффективных и конкурентоспособных производств ведется активная работа по развитию специальных экономических и индустриальных зон, передает Trend со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития.

К примеру, в 2020 году расширен перечень видов деятельности нескольких СЭЗ.

В прошлом году расширена территория СЭЗ «Морпорт Актау» на 130 га для строительства многофункционального комплекса «AKTAU RESORT HOTEL». А также дополнены виды деятельности по организации отдыха и развлечений в СЭЗ «Морпорт Актау».

В специальной экономической зоне «TURKISTAN» дополнены следующие виды деятельности:

- строительство и ввод в эксплуатацию международного аэропорта города Туркестан, в том числе аэродрома, аэровокзала и взлетно-посадочных полос в соответствии с проектно-сметной документацией;

- управление аэропортами и воздушным движением; деятельность терминалов, аэропортов; деятельность, связанная с наземным обслуживанием на аэродромах.

Напомним, специальная экономическая зона «TURKISTAN» была создана в 2018 году по инициативе Елбасы - Первого Президента РК Н.А. Назарбаева. Цель проекта - ускоренное развитие города Туркестан, повышение туристского потенциала и дальнейшее формирование как духовной столицы тюркского мира в целом. Специальная экономическая зона «TURKISTAN» состоит из 4 субаймака. Общая площадь составляет 3014 га, из них 297-историко-культурных центров, 1350-административно-деловых центров, 400-производственных, 967-аэропортовых территорий. В целях создания благоприятных инвестиционных условий потенциальным инвесторам, прибывающим в специальную экономическую зону «TURKISTAN», до 2043 года предусмотрено освобождение от таможенного налога, корпоративного подоходного налога, земельного налога, налога на имущество, налога на добавленную стоимость и предоставление земельного участка на безвозмездной основе.

Также в 2020 году расширены территории СЭЗ «Астана – Технополис» на 21 га и СЭЗ «Qyzyljar» на 5 га для строительства многопрофильных больниц.

Кроме того, расширены виды деятельности СЭЗ «Парк инновационных технологий» для развития фармацевтическо- медицинского кластера и СЭЗ «Астана – новый город» для производство аппаратов ИВЛ.