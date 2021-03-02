658 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 658 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 65, город Алматы - 102, город Шымкент - 17, Акмолинская область - 78, Актюбинская область - 5, Алматинская область - 48, Атырауская область - 24, Восточно-Казахстанская область - 55, Жамбылская область - 5, Западно-Казахстанская область - 46, Карагандинская область - 27, Костанайская область - 62, Кызылординская область - 6, Мангистауская область - 1, Павлодарская область - 77, Северо-Казахстанская область - 37, Туркестанская область - 3.
Всего в стране выявлено 214089 заболевших.
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