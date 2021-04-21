2 696 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2 696 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

Всего в стране выявлены 294 946 заболевших, 3 459 человека скончались.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 2 418 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 252 598.