Свыше 2 тыс. заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2 018 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
Всего в стране выявлено 364 048 заболевших, 4 095 человек скончались.
В то же время, за прошедшие сутки в стране 3 575 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 323 816.
Лента новостей
Определились первые финалисты "Евровидения 2021" - представительница Азербайджана Самира Эфенди в финале (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане совершенствуется управление в сфере обязательного государственного личного страхования - Указ
Россия внимательно следит за ситуацией, связанной с приграничным инцидентом между Арменией и Азербайджаном – МИД
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Беларусь и Азербайджан демонстрируют высокий уровень взаимодействия, сотрудничества