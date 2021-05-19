Свыше 2 тыс. заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2 018 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

Всего в стране выявлено 364 048 заболевших, 4 095 человек скончались.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 3 575 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 323 816.