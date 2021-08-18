Казахстан назвал объемы убранных зерновых и зернобобовых культур с начала года

Казахстан 18 августа 2021 09:42 (UTC+04:00)
Казахстан назвал объемы убранных зерновых и зернобобовых культур с начала года

В Казахстане убрано 1,5 миллиона гектара зерновых и зернобобовых культур, сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Ербол Карашукеев, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Уборочная кампания в текущем году начата своевременно и на сегодняшний день всего по республике убрано 1,5 млн га зерновых и зернобобовых культур или 9,9 процента от их общей уборочной площади в указанных областях», — отметил и.о. министра сельского хозяйства.

При средней урожайности 10,0 ц/га намолочено 1,5 миллиона тонн зерна. По словам Ербола Карашукеева, к массовому сбору урожая основные зерносеющие области приступят с третьей декады текущего месяца.

«К началу массовых уборочных работ сельхозпроизводителями была подготовлена вся необходимая техника. В целом, для проведения уборочных работ в республике имеется 141,7 тысячи тракторов, 73,5 тысячи тракторных прицепов, 36,9 тысячи зерноуборочных комбайнов, 12,8 тысячи жаток. В целях исключения длительной остановки работы сельхозтоваропроизводителями (СХТП) сформированы ремонтные бригады. Проведена соответствующая работа с сервисными компаниями по усилению ими выездного сервиса, а также заполнению складов необходимыми запасными частями», — отметил Ербол Карашукеев.

Для своевременного проведения уборочных работ СХТП выделено 396,5 тысячи тонн льготного дизтоплива.

«Совместно с Минэнерго утвержден график закрепления операторов областей за НПЗ. Июльские объемы выбраны регионами полностью. В настоящее время отгружаются августовские объемы. На период уборочных работ акиматам (администрациями) областей необходимо обеспечить постоянный контроль за работой операторов по своевременной отгрузке топлива крестьянам», - заключил Карашукеев.

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