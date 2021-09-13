AAOIFI поддержит совершенствование индустрии исламского банкинга в Казахстане

БАКУ /Trend/ - В рамках развития исламского финансирования в Республике Казахстан Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее - Агентство) и Организация по бухгалтерскому учету и аудиту Исламских финансовых институтов (далее - AAOIFI) работают над совершенствованием индустрии исламского банкинга и финансов, как в Казахстане, так и в регионе Содружества Независимых Государств (СНГ), передает Trend со ссылкой на Агентство.

Стороны подписали соответствующий Меморандум о взаимопонимании.

В рамках Меморандума предусмотрены взаимный обмен информацией, поддержка в разработке совместных программ и стандартов исламского финансирования. Действия обеих сторон направлены на наращивание потенциала и повышение осведомленности об исламском финансировании, а также стандартах AAOIFI в Казахстане и СНГ.

Исламское финансирование – быстрорастущий сегмент финансового рынка, который в настоящий момент составляет 2,5 трлн долларов США в мировом объеме с перспективами роста до 50%, то есть до 3,8 трлн долларов США уже в ближайшие два года. В Казахстане исламское финансирование является альтернативным источником привлечения средств на развитие бизнеса, как в государственном и муниципальном, так и в частном секторе.

Исламский банкинг базируется на партнерских отношениях с клиентом и на разделении с ним рисков, где во главе угла лежит идея финансовой справедливости и учета интересов всех сторон финансовой сделки.

«Регион СНГ является одним из важных рубежей, где исламские финансы быстро растут благодаря многочисленному мусульманскому населению, а также политике правительств и инфраструктуре поддержки исламских финансов», - отметил по случаю подписания Меморандума Генеральный секретарь AAOIFI г-н Омар Мустафа Ансари. «AAOIFI рад подписать данный Меморандум с Агентством и рассчитывает на поддержку в развитии исламского финансирования и выполнения своих проектных обязательств всеми участниками», - сказал Генеральный секретарь AAOIFI.

В Казахстане функционируют два исламских банка — Al Hilal и Заман-Банк. К концу 2020 года их совокупные активы составили 81,9 млрд тенге, увеличившись на 45,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом среднегодовой прирост активов за последние три года составляет 30,3%. Тем не менее доля исламского банкинга в банковском секторе страны находится на низком уровне — всего 0,26%. Однако рост данного сегмента оценивается экспертами, как весьма перспективный.

«AAOIFI является важным инфраструктурным учреждением для индустрии исламских финансов, разрабатывающий надежный набор стандартов и руководящих принципов для данной отрасли», - отметил Первый заместитель Председателя Агентства Олег Смоляков. «Реализация совместного видения, совместных проектов с AAOIFI позволит обеспечить стабильную основу для развития исламского финансирования и развития всего финансового сектора нашей страны. Для нас большая честь сотрудничать с AAOIFI и мы надеемся на то, что это сотрудничество будет взаимовыгодным и продуктивным», - подытожил представитель финрегулятора.