Свыше двух тыс. заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 2 781 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлены 860 424 заболевших, из них скончались 10 726 человек.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 2 909 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 787 450.