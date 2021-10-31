В результате перестрелки в Казахстане один человек погиб, шестеро пострадали

В Департаменте полиции Атырауской области сообщили подробности о перестрелке в Кызылкогинском районе, в результате которой пострадали шесть человек, один от полученных повреждений скончался, передаёт Trend со ссылкой на Казинформ.

«30 октября около 19: 30 на 331 километре трассы Атырау-Актобе в районе села Сагиз Кызылкогинского района произошла драка с применением оружия. В результате которой 5 человек получили огнестрельные дробовые ранения, 1 человек - телесные повреждения. В результате полученных травм мужчина 1985 г. р. скончался в амбулатории села Сагиз. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Департамента полиции Атырауской области»,- рассказали в пресс-службе ДП региона. Начато досудебное расследование по части 2 статьи 99 Уголовного кодекса РК (Убийство)»,- сообщили в пресс-службе ДП региона.

Как информирует пресс-служба областного управления здравоохранения, четыре человека с ранениями из Кызылкогинского района доставлены в областную больницу. О результатах проводимых операций будет сообщено после их завершения.