В Казахстане почти 1,4 тыс. человек вылечились от коронавируса
За прошедшие сутки в Казахстане 1392 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
Таким образом, общее число выздоровевших в стране составило 930 512.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 946 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Всего в стране выявлено 967 369 заболевших, из них скончались 12 622 человека.
На 25 ноября в Казахстане первую дозу вакцины против коронавируса получили 8 677 674, вторую - 8 008 545 человек.
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