В Казахстане почти 1,4 тыс. человек вылечились от коронавируса

За прошедшие сутки в Казахстане 1392 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Таким образом, общее число выздоровевших в стране составило 930 512.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 946 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Всего в стране выявлено 967 369 заболевших, из них скончались 12 622 человека.

На 25 ноября в Казахстане первую дозу вакцины против коронавируса получили 8 677 674, вторую - 8 008 545 человек.