Перспективы сотрудничества с Казахстаном обсудили в Брюсселе

Посол Казахстана в Бельгии Маргулан Баймухан встретился с экс-президентом Европейской Комиссии, бывшим премьер-министром Люксембурга Жан-Клодом Юнкером, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

В ходе встречи стороны обсудили итоги официального визита Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Брюссель (25-26 ноября 2021 года, прим. ред.), его встречи с руководством Европейского Союза и Бельгии. Казахстанский дипломат подчеркнул, что визит Главы государства в Брюссель безусловно придал новую динамику казахстанско-европейским отношениям. Также М. Баймухан рассказал о проводимых политических и социально-экономических реформах в Казахстане, вакцинации населения в Казахстане, производстве казахстанской вакцины «QazVac».

Экс-президент Европейской Комиссии интересовался развитием Казахстана, вопросами региональной безопасности, прежде всего текущей ситуацией в Афганистане. Европейский политик был информирован о подходах Казахстана по стабилизации ситуации в Афганистане и принимаемым мерам по оказанию гуманитарной помощи афганскому населению, в том числе направлением гуманитарной помощи в объеме 5 тысяч тонн муки. В ходе беседы отмечено, что РК активно взаимодействует в вопросах поставки международной гуманитарной помощи в Афганистан с Всемирной продовольственной программой ООН и европейскими партнерами.

Должное внимание было уделено расширению связи в области зеленой экономики, инвестициям между Казахстаном и Люксембургом. Ж. Юнкер предложил активно кооперировать с Люксембургом в торгово-экономической сфере.

Особый акцент был сделан на вопросе продвижения антиядерного движения – создании Глобального альянса лидеров за ядерную безопасность и мир, свободный от ядерного оружия, инициированным Первым Президентом Казахстана - Елбасы Нурсултаном Назарбаевым. Ж. Юнкер отметил, что с большой теплотой вспоминает многолетнюю личную дружбу с Елбасы и просил передать ему свои наилучшие пожелания.

В завершение посол пригласил Ж. Юнкера присоединиться к Глобальному альянсу лидеров за ядерную безопасность и мир, свободный от ядерного оружия.