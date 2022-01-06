Мародеры напали на офисы пяти телевещателей в Алматы

Офисы телевещателей "Мир", "Казахстан", "Хабар", "Евразия" и КТК в Алматы подверглись нападениям мародеров. Об этом сообщил в четверг телеканал "Хабар-24", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, от рук преступников пострадал сотрудник "Казахстана". На месте сейчас работает пожарная служба.

2 января в нескольких городах Казахстана начались акции протеста. Позднее они распространились на другие города, в том числе Алматы, и 5 января переросли в массовые беспорядки и погромы, сопровождавшиеся мародерством и нападениями на госучреждения. В результате более тысячи человек пострадали, есть погибшие. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности. Первые подразделения миротворцев уже приступили к выполнению задачи в Казахстане.