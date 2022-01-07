В Алматы горит здание филиала телерадиокомпании "МИР"

Пожар произошел в здании филиала телерадиокомпании "Мир" в Алматы. Об этом в пятницу сообщил телеканал "Мир-24", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мир-24" опубликовал видео, на котором видно пламя, вырывающееся из окон здания, в котором находится офис телерадиокомпании.

В четверг телеканал "Хабар-24" также сообщал, что офисы телевещателей "Мир", "Казахстан", "Хабар", "Евразия" и КТК в Алматы подверглись нападениям мародеров.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста. Уже через пару дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны. Пострадали тысячи человек, есть погибшие. Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ. Миротворцы уже приступили к выполнению задач в Казахстане. По данным властей, к утру 7 января конституционный порядок в целом восстановлен во всех регионах республики. Самая сложная ситуация сохраняется в Алма-Ате.