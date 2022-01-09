БАКУ /Trend/ - Ситуация с беспорядками стабилизирована во всех регионах Казахстана, передает в воскресенье Trend со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.

Об этом стало известно в ходе заседания оперштаба под руководством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева девятого января.

В настоящее время возбуждены 125 уголовных дел, в органы полиции доставлены 5,8 тысячи человек, среди них есть значительное количество иностранцев.

Было отмечено, что во всех регионах страны ситуация стабилизирована, установлен контроль над оперативной обстановкой, правоохранительными органами освобождены все ранее захваченные административные здания, восстанавливается работа коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения.