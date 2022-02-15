БАКУ /Trend/ - Cистема субсидирования в АПК Казахстана будет переведена на цифровой формат.

Как передает во вторник Trend со ссылкой на правительство, об этом сказал министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев.

По его словам, подготовлены предложения по корректировке системы государственной поддержки отрасли, которые будут направлены, прежде всего, на упрощение ее механизмов и оптимизацию направлений, обеспечение равной доступности для всех субъектов вне зависимости от размеров и форм хозяйствования.

Также вводится норма, согласно которой получатели субсидий в обязательном порядке примут встречные обязательства по достижению конкретных индикативных показателей.

«Предложения в настоящее время рассматриваются созданной рабочей группой по повышению эффективности государственной поддержки АПК, куда вошли представители отраслевых ассоциаций и союзов, агробизнеса, науки, заинтересованных государственных и местных исполнительных органов, а также депутаты Сената и Мажилиса Парламента РК. В настоящее время состоялось четыре заседания рабочей группы», — сказал Карашукеев.

По итогам рабочих групп поступило большое количество предложений и замечаний к новой системе субсидирования АПК от регионов, отраслевых союзов и ассоциаций, членов рабочей группы, которые систематизируются и при их обоснованности будут учтены при доработке системы субсидирования Как отметил министр, по итогам проведения рабочих групп в марте 2022 года окончательный пакет изменений по совершенствованию системы субсидирования планируется внести на рассмотрение в Правительство.

Одним из главных новшеств новой системы субсидирования будет перевод ее на цифровой формат. В настоящее время завершается разработка единой государственной информационной системы субсидирования. Ее основным функционалом будет формирование в автоматическом режиме реестра получателей субсидий, проверка их соответствия к категории сельхозтоваропроизводителей по ОКЭД, регистрация встречных обязательств получателей субсидий, и оценка степени их выполнения, очередности получения субсидий и листа ожидания неудовлетворенных заявок.

«В отличие от системы «Колдау» новая система будет бесплатной для фермеров и интегрирована со всеми основными государственными базами данных. Все действия системы будут автоматизированы, что позволит до минимума свести коррупционных риски при распределении и выдаче субсидий. В настоящее время мы запускаем ее тестирование в пилотном режиме в Акмолинской области», — проинформировал министр.